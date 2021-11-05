Sarıgül’den tezkere cevabı: Bizim oyumuz Mehmetçik gururla kalsın diye ’evet’ olurdu

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak için Nevşehir'e gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi.

Sarıgül, "Tezkereye CHP'nin hayır oyu vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, "Benim bayrağım oradan asla inmez. Türkiye Değişim Partisi dış politikada sorumluluğunu bilen bir partidir, dış politikayı iç politika meselesi ve oy hesabı asla yapmaz. Benim Mehmetçiğimin orada gururla kalması için bizim oyumuz evet olurdu." dedi.

Türkiye Değişim Partisi'nin diğer siyasi partilerin tercihlerini kendilerine bıraktığını belirten Sarıgül, tezkere gibi önemli bir konu geldiği zaman MKYK ile enine boyuna değerlendireceklerini söyledi.

Sarıgül, şöyle konuştu: "Türkiye Değişim Partisi barış isteyen bir partidir. Dünyanın her noktasında silahlar gitsin barış gelsin diyen bir partidir. Ama Türkiye Değişim Partisi benim Mehmetçiğim sınırı geçmişse, atalarımızın, dedelerimizin, ecdadlarımızın kanıyla yoğrulan ay yıldızlı bayrağı terör örgütlerine karşı koruyorsa, diğer ülkelere karşı koruyorsa benim bayrağım oradan asla inmez. Sınır ötesinde benim bayrağım Türkiyemizin huzuru için dalgalanıyorsa o bayrak orada dalgalanmaya devam edecek. Bu koşullarda Türkiye Değişim Partisi'nin oyu askerimizin gücünün daha fazla gösterilmesinden yana olur. Ve Türkiye Değişim Partimizin oyu Mehmetçik sınır dışında olduğu için, sınır içinde olsa yeni bir boyut olsa onu konuşuruz. Sınır dışına niye çıkıyoruz, nedir ne değildir. Ama artık orada benim şehitlerim var, orada benim bayrağım dalgalanıyor, benim bayrağımı oradan indirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Türkiye Değişim Partisi dış politikada sorumluluğunu bilen bir partidir, dış politikayı iç politika meselesi ve oy hesabı asla yapmaz. Benim Mehmetçiğimin orada gururla kalması için bizim oyumuz evet olurdu." dedi.

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