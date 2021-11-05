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Giriş Tarihi: 5.11.2021 09:58 Son Güncelleme: 5.11.2021 12:20

SON DAKİKA HABERLER: Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör finansmanına darbe! Mal varlıkları donduruldu!

AA
SON DAKİKA HABERLER: Resmi Gazete’de yayımlandı: Terör finansmanına darbe! Mal varlıkları donduruldu!
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Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu. Bu çerçevede, terör örgütü PKK/KCK'ye finansman sağladığı yönünde makul sebepler dikkate alınarak kuruluş yeri Toronto olan Anadolu Kültür Vakfı ve 7 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.

Ayrıca, El Kaide, El-Nusra, DEAŞ'a finansman sağladığı bilgisine ulaşılan 3 kişi ve 2 şirketin mal varlıkları donduruldu.

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SON DAKİKA HABERLER: Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör finansmanına darbe! Mal varlıkları donduruldu!
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