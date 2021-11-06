15 Temmuz Derneği Lütfü Türkkan’ı protesto etti: Bu saatten sonra özrünü de milletin vekilliği makamını işgalini de kabul etmiyoruz

15 Temmuz Derneği üyesi bir grup, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde toplanarak şehit yakını Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti.
Protestoya katılan 15 Temmuz'da şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Arslantürk ise Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesini ve milletvekilliğinin düşürülmesini beklediğini söyledi.
Ayşe Arslantürk, "Ben şehit ağabeyini çok iyi anlıyorum. Neler hissetiğini neler yaşadığını…Yıllarca yüreğinde büyüttüğü acı ile büyüttüğü bir hasreti var, özlemi var. Bununla berber kardeşini şehit eden örgüte karşı bir kini var, hırsı var. Bunları yıllarca yüreğinde biriktirmiş, saklamış. Gözyaşlarını yeri gelmiş dışına akıtmış, yeri gelmiş içine akıtmış. Aslında o gün sesinin yüksek çıkması bu protestoyu yapmasının sebebi bence yıllarca tutmuş olduğu sessiz çığlığın dışa vurumu. Ben kimseden onun ne hissettiğini anlamasını beklemiyorum, anlaması mümkün değil ama anlayışla karşılanabilirdi. Bugün burada protesto için geldiğimiz kişi bir milletvekili, milletin vekili. Milletin bir ferdine yani bu şehit yakını olması önemli değil farklı bir böyle bir üslubu kullanabilecek seviyede olması bunu bir şehit yakınına reva görmesi, bir kere partinin çok büyük bir tepki göstermesini beklerim. Eğer parti içinden bir tepki gelmezse ben şunu düşünüyorum derim, halktan birisi olarak demek ki partinin görüşü de böyle onlarda bu şekilde düşünüyorlar. İhraç edilmesi ve hatta tabii kanunen bilmiyorum nasıl olabilir ama milletvekilliğinin düşürülmesi olabilir. Ben bunu isterim." dedi.
"DEĞİL VEKİLLİĞİNDEN İNSANLIĞINDAN ŞÜPHE DUYUYORUZ"
İYİ Parti İstanbul İl binası önündeki protestoda Gazi İlhami Çil tarafından okunan 15 Temmuz Derneği'nin açıklamasında, "Bugün burada, İYİ Parti İstanbul İl Binası önünde bu siyasi oluşumun milletvekillerinden Lütfü Türkkan'ı protesto etmek için toplandık. Türkkan, daha 17 yaşındayken PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in abisine ve ailesine saygısızlıkların en büyüğünü yapmıştır. KINIYORUZ. "Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık" diyen bir şehit abisinin feryadına küfürle karşılık vermiştir. SUÇLUYORUZ. "Testinin içinde ne varsa, o sızar" demişler. İçi böyle kötülükle dolu birisinin değil vekilliğinden, insanlığından ŞÜPHE DUYUYORUZ.
"BU SAATTEN SONRA TÜRKKAN'IN EDECEĞİ ÖZRÜ DE MİLLETİN VEKİLLİĞİ MAKAMINI İŞGALİNİ DE KABUL ETMİYORUZ"
Üstelik Türkkan, dün gece önce küfretmediği yalanını söyleyip, sonra da tepkiler üzerine küfrettiği için özür dilemeye çalışmıştır. Hem yalancı hem de küfürbaz bu şahıs, konuşmasında genel başkanından bile özür dilerken şehidimizin ailesine bir özrü bile çok görmüştür. Şehit yakınları ve gaziler olarak buradan ilan ediyoruz: Türkkan'ın bu saatten sonra edeceği özrü de, milletin vekilliği makamını işgalini de KABUL ETMİYORUZ!
" 'KÜRDİSTAN' DİYENLERİN KARŞISINDA SUS PUS OLUP ŞEHİDİN AİLESİNE KÜFRÜ LAYIK GÖRENLERİ MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ"
Kendisini milli değerlere bağlı bir siyasi parti olarak tanımlayan İYİ Parti'yi, bu şahsı disipline sevk ederek ihraç etmeye DAVET EDİYORUZ."Burası Kürdistan" diyenlerin karşısında sus pus olup, şehidin ailesine küfrü lâyık görenleri milletimizin vicdanına HAVALE EDİYORUZ!
"HA DAĞDAKİ KARAYILAN HA MECLİS'TEKİ LÜTFÜ TÜRKKAN"
15 Temmuz Derneği hain darbe girişimin yaşandığı gece bu ülkenin bekası için 251 vatandaşımızın şehit olmasının ardından kuruldu. Sınır ötesi operasyonlarda ve terörle mücadelede şehitler vermeye devam ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri bu ülkeye emanettir ve hiç kimse bırakın küfretmeyi onların kılına zarar vermeyi, kötü bir söz söylemeyi aklının ucundan bile geçirmemelidir. Geçirenler karşısında bizi bulacaktır! Türk Milliyetçisi olduğunu iddia eden bir şahsın PKK elebaşlarından Murat Karayılan gibi davranması ve öfkesini kusması siyasette gelinen akıl karışıklığını göstermektedir. Oysa bizim kafamız gayet net. Bu ülke için, ezan için, bayrak için, canını veren her bir şehidimiz gönüllerimizde, hafızamızda ve kahramanların yazdığı destanlarımızda yaşamaya devam ediyor.
15 Temmuz Derneği olarak milletimize emanet edilen hiç bir şehidimizin ailesinin canının yakılmasını kabul etmedik, etmiyoruz. Ve diyoruz ki; HA DAĞDAKİ KARAYILAN, HA MECLİSTEKİ LÜTFÜ TÜRKKAN" dedi.