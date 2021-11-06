15 Temmuz Derneği Lütfü Türkkan’ı protesto etti: Bu saatten sonra özrünü de milletin vekilliği makamını işgalini de kabul etmiyoruz

"BU SAATTEN SONRA TÜRKKAN'IN EDECEĞİ ÖZRÜ DE MİLLETİN VEKİLLİĞİ MAKAMINI İŞGALİNİ DE KABUL ETMİYORUZ"

Üstelik Türkkan, dün gece önce küfretmediği yalanını söyleyip, sonra da tepkiler üzerine küfrettiği için özür dilemeye çalışmıştır. Hem yalancı hem de küfürbaz bu şahıs, konuşmasında genel başkanından bile özür dilerken şehidimizin ailesine bir özrü bile çok görmüştür. Şehit yakınları ve gaziler olarak buradan ilan ediyoruz: Türkkan'ın bu saatten sonra edeceği özrü de, milletin vekilliği makamını işgalini de KABUL ETMİYORUZ!

" 'KÜRDİSTAN' DİYENLERİN KARŞISINDA SUS PUS OLUP ŞEHİDİN AİLESİNE KÜFRÜ LAYIK GÖRENLERİ MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ"



Kendisini milli değerlere bağlı bir siyasi parti olarak tanımlayan İYİ Parti'yi, bu şahsı disipline sevk ederek ihraç etmeye DAVET EDİYORUZ."Burası Kürdistan" diyenlerin karşısında sus pus olup, şehidin ailesine küfrü lâyık görenleri milletimizin vicdanına HAVALE EDİYORUZ!