AK Partili Alpay Özalan’dan Millet İttifakı’na: Şehit annesini ağlattınız, utanmadan gülüyorsunuz!

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alındığı açıklandı. Millet İttifakı'ndan ise Türkkan'ın skandal sözleri hakkında doğru düzgün bir açıklama yapılmazken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sessizliğini korudu.

MARATONDAKİ FOTOĞRAF KARESİNİ PAYLAŞTI

Bugün ise 43. İstanbul Maratonu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katılırken, Millet İttifakı'nın üyeleri maratonda birlikte poz vermeyi ihmal etmedi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise sosyal medya hesabından hepsinin maratonda bir arada olduğu bir fotoğraf karesini paylaşarak Türkkan'ın şehit yakınına hakaretiyle ilgili suskunluklarına tepki gösterdi.

"ŞEHİT ANNESİNİ AĞLATTINIZ, UTANMADAN GÜLÜYORSUNUZ!"

Özalan sosyal medya hesabından "Şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan, hâlâ İyi Parti milletvekili ve korumaya devam ediyorlar. Sadece görevini değiştirip olayı kapatmaya çalışıyorlar. Lütfü Türkkan'a sessiz kalan iki yüzlüler, tek karede toplanmış. Şehit annesini ağlattınız, utanmadan gülüyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İYİ Partililer Bingöl'ü ziyaret etmiş, Tahir Gümren isimli vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirince Türkkan vatandaşa hakaretler savurmuştu. Bu hakaret anının videosu ortaya çıkınca Türkkan ilk olarak Twitter hesabından küfür etmediğini videonun montaj olduğunu dile getirmiş ardından bir video yayınlayarak itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Türkkan küfür ettiğini kabul etmişti. Türkkan bu olaydan sonra ikinci bir skandala imza atmış, İYİ Partili Muhammet Güllük'ün sosyal medya paylaşımında, 1997 yılında henüz 17 yaşında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Tahir Gümren'in kardeşi İsa Gümren için "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!" ifadelerini beğenerek bir skandala daha imza atmıştı. Her iki olayla ilgili sosyal medyada Türkkan'a ardı ardına tepkiler yağmıştı. Türkkan'ın İYİ Parti Grup Başkanvekili görevinden alındığı duyurulmuştu.

Lütfü Türkkan’a tepkiler büyüyor.. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa döküldü