Malatya’da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı:

Arkada İmam Hatip okulu var. O okulun duvarına bakan kısmında boşluktan kendimizi kurtardık. Ben girdiğimde 15-20 kişi vardı. Yaralılardan arkadaşlarımız var, onlardan da haber aldık. Ciddi durumlarının olmadığını öğrendik, sevindik." sözleriyle olay anını anlattı.

MALATYA'DA BİR BİNADA MEYDANA GELEN ÇÖKMENİN ARDINDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cepheden de başlandı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek, bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Bu arada, olay yerinin çevresindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına göçme anı yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda vatandaşlar yürürken, bölgenin toz bulutuna kaplandığı, seyir halindeki araçların da kaldırımlara çarparak durabildiği görüldü.