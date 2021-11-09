Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı | Video

Malatya'da göçük yaşanan binanın enkazından kendi imkanlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir (52), "Tabya üzerimize çöktü. Duvar patladı, o patlaktan çıktık. 2 arkadaşımı da kendim tutup yukarıya, çatıya çektim çıkardım." dedi.