CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’nde skandal: Önce rüşvet sonra...

"DETAYLI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, rüşvet operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Kendisinin de belediye binasına gelmesiyle olaydan haberdar olduğunu söyleyen Karakayalı, "Bir şikâyet üzerine olmuş bir olay. Gelişmeleri takip edeceğiz. İmar konularıyla alakalı şikâyetler geliyordu. Şu an tam olarak olay nedir, neyin nesidir, kim, neden alındı bilmiyoruz. Daha sonra detaylı açıklama yapacağız" dedi.