Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz’ün cezası belli oldu!

İTİRAZ EDİLECEK: KARARI İSTİNAFA GÖTÜRECEĞİZ

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş karara itiraz edeceklerini söyledi. Göktaş, "Mahkeme eski savcıya hakaret suçundan ceza verdi. Biz ise hem hakaret hem de iftira suçlarından ceza verilmesini istemiştik. Bize göre işlenen suçların arasında iftira da var. Kararı istinafa götüreceğiz." dedi.

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