Google’ı köşeye sıkıştıracak dava! Küresel domino etkisi yapabilir: Bu dinamik artık çileden çıkarıyor...

Google'ın arama sonuçlarındaki reklam içeriklerini ilk sayfada öncelikli olarak sunması dünyanın tepkisini çekiyor. Birçok ülke Google'ın haksız uygulamalarına karşı düzenlemeler getirirken, şirkete Avrupa'da 2017'de 2,7 milyar dolar, 2018'de 5 milyar dolar ve 2019'da 1,7 milyar dolar para cezası verildi.

Türkiye'de de geçtiğimiz aylarda Google'a bir dava açıldı. Açılan davada, Rekabet Kurumu Google'a 36 milyon dolar ceza verdi. Bu ceza Google için oldukça cüzi olsa da sonrasında aralayacağı kapı ve küresel olarak doğuracağı sonuçlar açısından oldukça kritik.

WIRED isimli internet sitesinin Kıdemli Yazarı Gilad Edelman Türkiye'de kesilen cezanın Google'ı hayli zorlayacağı görüşünde. Verilen cezanın gerekçeli kararı sonrası Google'ın Türkiye'ye tatmin edici bir çözüm teklifi sunması gerektiğini belirten Edelman, 85 milyonluk bir pazardan vazgeçmemek için şirketin bu adımı atacağı görüşünde.

Edelman'ın çarpıcı makalesinde konuya ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

Daha fazla hükümet ABD'li teknoloji şirketlerini iş yapma biçimlerini değiştirmeye zorlarken, Türkiye'deki bir dava arama devinin kalbinin gücünü kesiyor.