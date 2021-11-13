Son dakika: İşte Başkan Erdoğan’ı devirme kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan



SÖZDE 'DEAŞ'LA MÜCADELE' ADI ALTINDA KİRLİ İTTİFAK

KAPLAN'IN bir işadamı olarak ana gelir kaynağı madencilik. Scott, buradan elde ettiği gelirle ABD yanlısı Körfez ülkeleri ile yakın ilişkiler geliştiren, Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande ve BAE/Abu Dabi Veliaht Prensi Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'ın isteği üzerine DEAŞ'a karşı faaliyet gösterdiği öne sürülen ALIPH adlı kuruluşun da başkanlığını üstlendi. Sahibi olduğu Tigris Financial Group ile özellikle Ortadoğu odaklı faaliyet yürüten Kaplan, aynı zamanda bölgedeki siyasi ve ticari planlarına hizmet etmesi için 'Ortadoğu'ya barış ve demokrasi getirme' argümanı ile UANI, CEP (Counter Extremism Project) ve JFK gibi Ortadoğu'da belirli bir kesimin çıkarlarını destekleyen yapıların kurucusu ve finansörlüğünü yapmasıyla tanınıyor. Eylül 2014'te 'Aşırılıkçı düşüncelerin yarattığı küresel tehditle mücadele amacı taşıdığı' belirtilerek New York'ta kurulan CEP sözde DEAŞ'la mücadele görünümüyle aslında ABD dış politikası doğrultusunda şirketler ve uluslararası karar alıcılara baskıyı hedefliyor.