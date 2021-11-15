Yemeksepeti hacklendi iddiaları ortalığı karıştırdı! Milyonlarca vatandaşın bilgileri tehlikede

YEMEKSEPETİ'NİN YENİDEN HACKLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından şirketin kurucusu Nevzat Aydın, uygulamaya üye olan kullanıcılardan özür dileyerek, "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu olayın üstünden henüz çok zaman geçmezken, Yemeksepeti'nin yeniden hacklendiği öne sürüldü.

Son dakika: Yemek Sepeti hacklendi! İlk resmi açıklama geldi...

NEVZAT AYDIN İLE YAPTIKLARI GÖRÜŞMEYİ YAYINLADILAR

60 milyon insanın açık adresi, isim-soy isim ve telefon numarası gibi kişisel verilerine ulaştıklarını iddia eden hackerlar, Nevzat Aydın ile yaptıkları konuşmaların ekran görüntülerini de paylaştı. Bazı kullanıcılara ait kredi kartı numaralarının ilk ve son 4 hanesinin yer aldığı veri tabanının da satışa çıkarıldığı öne sürüldü.