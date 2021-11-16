Son dakika haberi: İzmir merkezli 21 ilde saadet zinciri operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saadet zinciri kurarak çok sayıda vatandaşı dolandıran çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti. 21 ilde yapılan eş zamanlı baskınlar yapılırken, 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çete üyelerinin hiyerarşik bir yapı oluşturarak örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ederek mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları belirlendi. Şüphelilerin kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri satıp fon toplamak suretiyle yüksek kar vaat ederek saadet zinciri kurdukları, piramit satış sistemi yolu ile vatandaşları dolandırdıkları anlaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği tespit edilen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri savcılık talimatıyla operasyon için harekete geçti. İzmir merkezli 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

MAĞDURLARA SOSYAL MEDYADAN ULAŞIYORLAR

Çete üyelerinin hiyerarşik bir yapı oluşturarak örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ederek mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları belirlendi. Şüphelilerin kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri satıp fon toplamak suretiyle yüksek kar vaat ederek saadet zinciri kurdukları, piramit satış sistemi yolu ile vatandaşları dolandırdıkları anlaşıldı. Suçtan elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları tespit edildi. Bu şekilde İzmir başta olmak üzere birçok ilde çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri öğrenildi.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen suçlara karışan 89 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 21 ilde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sabah saat 06.45'te adreslerde eş zamanlı aramalar yapıldı. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere İzmir'e getirileceği öğrenildi.