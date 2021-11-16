Belarus-Polonya sınırındaki krizde kim suçlu? İşte göç krizinin perde arkası

Batı emperyalizminin politikaları ile bu insanlar yerlerinden yurtlarından edildi. Bu nedenle bu hat üzerinde yoğun bir göçmen dalgası var. Avrupa, burada güvenlik tertibatlarını çok sıkılaştırdı. İşte Macaristan ve Slovenya sınırlarını kapattılar. Onların da bir suçu yok. Emperyalist ülkelerin politikalarının vebalini ödemek istemediler. Bu sefer kriz daha da derinleşti. Sınırsız bir dünya hedefi ile yola çıkanlar son yıllarda daha sert önlemlere başvurmaya başladı.

Bu hat ağırlıklı olarak Güney'den ve Güney Doğu'dan gelen bir hattı. İşte burada sınırlarda denetimler yoğunlaştırılınca bu sefer sığınmacı akını daha kuzeye gitmeye başladı.