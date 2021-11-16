Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tehdit siyaseti: CHP’li olmayan herkesi hedefe koydu

Özellikle son aylarda siyasetin dozunu kaçıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li olamayan toplum kesimini hedefe koydu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği bu yönü ile çiftçiden esnafa, memurdan bürokrata, yargıdan işadamlarına, AK Parti'ye oy veren seçmenleri tehdit eden Kılıçdaroğlu, bunu da büyük bir pişkinlikle sürdürüyor.
Erdoğan'ın, MEMUR-SEN'in Büyük Buluşması'nda yaptığı değerlendirmede "Türkiye'de ne mafyaya ne de mafya siyasetine yer vardır. Tehdit dilini siyasetlerinin öznesi haline getirenlerin bu ülkenin memurunu, öğretmenini, polisini, hâkimini, savcısını rahatsız ve huzursuz etmesine asla izin vermeyiz" sözlerinden sonra gözler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumun çeşitli kesimlerini ve ekonomik çevreleri silsile halinde nasıl tehdit ettiğine çevrildi.
BÜROKRATLARI HEDEF ALDI
İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak. Vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. (17 Ekim 2021)
YARGIYA AÇIK TEHDİT
Danıştay'daki hâkimlere de sesleniyorum. Eğer aklınızı kiraya vermediyseniz, o sözleşmeyi yeniden ihya etmek zorundasınız. Yapmadığınız takdirde siz de Saray'ın kalemşörleri olarak anılacaksınız. (İstanbul Sözleşmesi tartışmaları üzerine - 29 Haziran 2021)
Hâkimler Savcılar Kurulu alçak kurul...
Üyeler Saray'dan talimat alıyorlar... (İrfan Fidan'ın AYM üyesi seçilmesi - 22 Aralık 2020)
MEDYAYA EL KOYACAĞIZ
AK Parti'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum: İsraf haramsa, israf günahsa, sen hâlâ gidip ona oy veriyorsan sen de günah işliyorsun... (6 Temmuz 2021)
İşadamlarının şirketlerine el koyacağız; muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız. (11 Ocak 2021)
Hâlâ iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben onlara öğretmen demem, öğretmen iradesini pazarlayan kişi değildir. (24 Kasım 2020)
Bütün çiftçilere sesleniyorum: İlk seçimde siz hâlâ gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak. (22 Aralık 2020)