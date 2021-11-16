Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tehdit siyaseti: CHP’li olmayan herkesi hedefe koydu

BÜROKRATLARI HEDEF ALDI

İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak. Vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. (17 Ekim 2021)



YARGIYA AÇIK TEHDİT

Danıştay'daki hâkimlere de sesleniyorum. Eğer aklınızı kiraya vermediyseniz, o sözleşmeyi yeniden ihya etmek zorundasınız. Yapmadığınız takdirde siz de Saray'ın kalemşörleri olarak anılacaksınız. (İstanbul Sözleşmesi tartışmaları üzerine - 29 Haziran 2021)

Hâkimler Savcılar Kurulu alçak kurul...

Üyeler Saray'dan talimat alıyorlar... (İrfan Fidan'ın AYM üyesi seçilmesi - 22 Aralık 2020)