CHP’li Kadir Gökmen Öğüt’ten skandal sözler! NATO ve AB’ye darbe çağrısı...

Halk TV'de ekranlarında Ayşenur Arslan'ın konuğu olan CHP 24. dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt gündeme dair açıklamalarda bulundu. Programda konu NATO'ya geldiğinde Öğüt NATO ile Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısını değerlendirerek temennisini dile getirdi.
CHP'li Gökmen Öğüt'ten Ayşenur Arslan'ı şaşırtan NATO çıkışı | Video
"NATO'NUN VE AVRUPA'NIN TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ OLSUN DİYE BİR DERDİ OLDUĞUNA İNANMIYORUM"
Öğüt programda "NATO uluslararası emperyalizm askeri gücü. Bizde oranın üyesiyiz. Problem yok. Bu NATO'nun ve Avrupa'nın Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı" ifadelerini kullandı.
Öğüt'ün sözlerine Ayşenur Arslan bile şaşırarak "Ne yapardı canım müdahale derken " sözleriyle karşılık verdi.
Öğüt, "Eskiden yapardı efendim. Dünyada gerçekten karizmatik sol liderlerin olduğu, Fransa'da komünistlerin, İtalya'da komünistlerin belediyelere hakim olduğu bir dönem vardı. Dünya biraz daha sosyal demokrattı. Türkiye'ye de bazı müdahalelerde yapıyorlardı. Avrupa Birliğiyle ilgili filan. Ama şimdi Biden ne dedi? Avrupa Konseyi'ne dediği 'Biraz idare edin, yumuşuyorlar!' demeye başladı."
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ: "MANDACI CHP KAFASI!"
Sosyal medyada ise Öğüt'ün bu sözleri çokça paylaşılmaya başlandı. Kimi sosyal medya kullanıcıları Öğüt'ün sözleri için eleştirilerde bulunurken kimileri ise tepki gösterdi.
Ceyhan Ulus isimli sosyal medya kullanıcısı Öğüt'ün sözlerini "Mandacı CHP kafası!" diye yorumlarken, bir başka sosyal medya kullanıcısı "Eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt "NATO neden Türkiye'ye müdahale etmiyor? "Normal şartlarda böyle bir cümlenin ülkede gündem olması lazım ama CHP'nin normali bu olduğu için kimse yadırgamıyor bile" ifadelerini kullandı.
"İHANETİN DİLİ HİÇ DEĞİŞMİYOR"
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Kadir Gökmen Öğüt; NATO, demokrasi istese Türkiye'ye müdahale ederdi demiş. İhanet NATO'da olsa gidip alacaklar. Zilletin ayarı kaçtı" yorumunda bulunurken, bir başkası ""Kadir Gökmen Öğüt "CHP iktidar olsun diye NATO'yu Ülkemize davet ediyoruz." diyememişte, "NATO, demokrasi istese Türkiye'ye müdahale ederdi" demiş... İhanetin dili hiç değişmiyor" dedi.