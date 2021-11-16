CHP’li Kadir Gökmen Öğüt’ten skandal sözler! NATO ve AB’ye darbe çağrısı...

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ: "MANDACI CHP KAFASI!"

Sosyal medyada ise Öğüt'ün bu sözleri çokça paylaşılmaya başlandı. Kimi sosyal medya kullanıcıları Öğüt'ün sözleri için eleştirilerde bulunurken kimileri ise tepki gösterdi.

Ceyhan Ulus isimli sosyal medya kullanıcısı Öğüt'ün sözlerini "Mandacı CHP kafası!" diye yorumlarken, bir başka sosyal medya kullanıcısı "Eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt "NATO neden Türkiye'ye müdahale etmiyor? "Normal şartlarda böyle bir cümlenin ülkede gündem olması lazım ama CHP'nin normali bu olduğu için kimse yadırgamıyor bile" ifadelerini kullandı.

"İHANETİN DİLİ HİÇ DEĞİŞMİYOR"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Kadir Gökmen Öğüt; NATO, demokrasi istese Türkiye'ye müdahale ederdi demiş. İhanet NATO'da olsa gidip alacaklar. Zilletin ayarı kaçtı" yorumunda bulunurken, bir başkası ""Kadir Gökmen Öğüt "CHP iktidar olsun diye NATO'yu Ülkemize davet ediyoruz." diyememişte, "NATO, demokrasi istese Türkiye'ye müdahale ederdi" demiş... İhanetin dili hiç değişmiyor" dedi.