İstanbul’a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak

"500 bin kapasiteli kanal İstanbul'un iki tarafına şehir kuralım dedik. Her iki tarafa bunu kurarken, projelendirme konusunda gayet kaliteli bir şehircilik anlayışı oluşturalım istedik. Örneğin Avcılar ilçesinde deprem konusunda sıkıntı var. Vatandaşlarımızı buraya deplase edelim, çözüm olarak gösterelim istiyoruz. Böylece hem bu tehditlerden hem de Kanal'ın iki tarafında yatay mimari ile zemin artı dört, beş katlı yapılanma düşünüyoruz.