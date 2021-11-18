Acılı anne Beyhan Cengiz bu sözlerle duyurdu: Başak’ın en büyük isteği...





Gelmeleri çok iyi oldu acımı dindirmeye yardım ettiler benim yanımda ve samimi olduklarını ciğerden, yürekten hissettim. Adaletin yerine geleceğine inancımız daha çok arttı. Cumhurbaşkanımızdan hiçbir talebim olmadı çünkü o bir baba eşi bir anne yavrunuzun yerine koyun dedim. Ona göre adım atılsın ne diyebilirim ki her şey ortada zaten. Ben adalet istiyorum başka bir şey istemiyorum. Adalet konusunda başkanımızın yanımda olduğuna yüzde yüz eminim" dedi.