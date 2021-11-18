İstanbul’un bazı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor

BU YOLLARI KULLANACAK OLANLAR DİKKAT!

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Yenibosna'dan Haliç'e kadar olan kısımda trafik akışı yavaşlarken, Edirne istikametinde ise Şişli'den Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk sürüyor. Anadolu Yakası'nın D-100 kara yolunda, Uzunçayır'dan Maltepe'ye kadar olan bölge ile TEM Otoyolu Ümraniye-Sancaktepe çevresinde trafik yoğunluğu mevcut.

SAHİLDE TRAFİK AKICI

Beyoğlu sahil şeridinden başlayan trafik yoğunluğu da Ortaköy Meydanı'na kadar devam ediyor. Taksim Meydanı'nın bağlantı yollarında trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Kentin iki yakasında sahil yollarında ise trafiğin akıcı olduğu görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 18.08 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.