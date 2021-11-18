İstanbul'un bazı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor | Video

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İstanbul'da mesai saatinin sona ermesiyle bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 18.08 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.