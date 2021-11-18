Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Helalleşme’ çıkışına DSP’den tepki: Kapısına kilit vursun daha anlamlı olur

DSP Genel Başkanı Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kabul edilemez. Ne biz ne inançlı Atatürkçüler ne de laik demokratik Cumhuriyet'in inançlı bireyleri böyle bir vebali üstlenmeyi, içlerine sindiremezler. Listede yer verilen olayların ve yaşananların tamamı, küresel emperyalizmin güdümünde çalışan, gizli servislerin patronu uluslararası Gladyo örgütüyle birlikte ülke yönetimini tahakkümü altına almış oligarşik yapının kurguladıkları senaryo ve onun sonuçlarıdır.