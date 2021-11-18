Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul'un da olduğu 34 il için sağanak uyarısı yapıldı. Hava durumu tahmin raporuna göre; Kastamonu ve Erzurum dahil 6 il için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.
Peki hangi illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre, cuma günü; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Sinop, Çorum, Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Ordu'da sağanak bekleniyor.
Kastamonu ve Bolu'da ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.
Cumartesi günü ise; Kastamonu, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Van ve Hakkari için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç, Burdur'un doğu, Isparta'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneyi parçalı bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık