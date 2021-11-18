Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç, Burdur'un doğu, Isparta'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu