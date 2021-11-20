Didim'deki skandalından mağduru kadından şok ifade: "İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler"

"YAŞADIĞIM PSİKOLOJİK TRAVMALAR NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORUM"

S.T., Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, 2016'nın kış aylarında iş istemek için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a gittiğini anlatarak, "İş başvurusu için belediye başkanlığına gittiğim gün içerisinde bu olay cereyan etmeye başladı. Sonraki günlerde de benzer şekilde devam etti. Yaşadığım psikolojik travmalar nedeniyle tedavi görüyorum" dedi.