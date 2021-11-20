Son dakika: 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 163 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,26 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 272 bin 284 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İki doz aşılıların sayısının 50 milyonu geçtiğini ve 50 milyonun toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda yüzde 80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz."

19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 19 Kasım tarihinde 23 bin 810 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 218 oldu. Vaka ve vefat sayısına ilişkin en güncel veriler korona tablosu ile belli oluyor. Peki 19 Kasım koronavirüs tablosu kaç oldu? Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!

KORONAVİRÜS TABLOSU 19 KASIM 2021

Bir günde toplam 356 bin 563 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 749 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,52 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,24 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 200 bin 467'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"BUNLARI DİKKAT ALMALIYIZ" DİYEREK UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim." ifadelerini kullandı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

İşte güncel Kovid-19 verileri:

18 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de 18 Kasım 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 538 kişi iyileşti.

AŞI SAYISI 119 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,40 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 29 bin 798'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AŞI İÇİN 'BİRLİK' ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı paylaşımda aşı için 'Birlik' çağrısında bulundu. Bakan Koca, "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." dedi.

17 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 17 Kasım tarihinde 358 bin 784 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 28 bin 543 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,30 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 883 bin 70'e yükseldi.

BAKAN KOCA: YAKININIZDA KİMSE YOKSA MASKE GEREKSİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla Tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım." dedi.

17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:

16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:

16 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 25 bin 101 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 oldu. Bir günde toplam 356 bin 514 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 447 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,20 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 727 bin 805 'e yükseldi.





2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.





EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"VİRÜSÜN YAYILMA RİSKİ ARTACAK"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır." ifadelerini kullandı.

İşte 16 Kasım Kovid-19 verileri:

15 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

15 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 852 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 oldu. Bir günde toplam 350 bin 933 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 258 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,08 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 559 bin 680 'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

BAKAN KOCA, "İLK KEZ" DİYEREK PAYLAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Covid-19 Tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." dedi.

14 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de dün 21 bin 624 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 550 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.





18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,95 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 824 bin 402, 2'nci dozda 49 milyon 626 bin 98 ve 3'üncü dozda 11 milyon 634 bin 904 olmak üzere toplam 118 milyon 367 bin 35 aşı uygulandı.





En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

9 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" dedi. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

İşte 14 Kasım Kovid-19 verileri:

13 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 13 Kasım tarihinde 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 254 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,90 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,92 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 302 bin 677'ye yükseldi.

BAKAN KOCA İL İL SIRALAYIP UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı konusunda bazı illeri uyardı. Bakan Koca, "İkinci doz aşı oranı %65'ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim." dedi.

12 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 12 Kasım tarihinde 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 164 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,84 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,89 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 219 bin 170'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Son 1 aydaki vakaların %15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8'i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir." dedi.

11 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

11 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 898 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 197 oldu. Bir günde toplam 356 bin 4 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 360 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,83 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 29 bin 902'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.





"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"AŞI TAKVİMİNE UYMALIYIZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ." dedi.

11 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:

10 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 513 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 866 bin 846'ya yükseldi.

BAKAN KOCA: DÜŞÜNÜLENDEN BÜYÜK SONUÇLARA YOL AÇACAKTIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar." dedi.

10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU: