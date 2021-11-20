Son dakika: 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 20 Kasım'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...