Ömer Çelik: Yunanistan göçmenleri ölüme sürüklüyor

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik zulmünü görüntülerle paylaştı. Ömer Çelik "Ahlaksızlık ve zalimlik! Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor… Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar." dedi.

Ömer Çelik'ten Yunan güçlerine tepki "Ahlaksızlık ve zalimlik" | Video

Çelik "Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terkediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar tv'lerde yayınlanıyor." diye ekledi.