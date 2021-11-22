Son dakika: Kılıçdaroğlu’nun yalan ifadelerine Başkan Erdoğan’ın avukatından açıklama geldi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin Erdoğan'ın, "Kılıçdaroğlu'nu affediyorum" söylemiyle ilgili açtığı davaları geri çekiyorum mesajı vermeye çalıştığını, hayatının yalan ve algı olduğunu, esasında Türk hukukunu tarumar ettiği için dünyaya daha fazla rezil olmamak adına davaları geri çektiğini iddia ettiğini kaydetti. Aydın, Kılıçdaroğlu hakkında 2017'den sonra açılan ve halen derdest olan davalardan vazgeçilmediğini belirterek, davalarda yeni bir feragat varmış gibi yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
'KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ BİLGİLER YANLIŞTIR'
Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra 29 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada 'şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı hakareti yapanları bir kereye mahsus affediyorum ve geri çekiyorum' demiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri gözeterek birlik beraberliğimizin tahkim edilmesi, siyasi hayatımızda asgari nezaketin tesis edilmesi ümidi işe ortaya koyduğu bir irade üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalar da olmak üzere açtığı davalarından feragat etmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu tavrı, başta davaların muhatapları olmak üzere herkes tarafından takdir edilmiş ve memnuniyetle karşılanmıştır. Hal böyle ilken yaklaşık 5 yıl sonra bu davaların 'dünyaya daha fazla rezil olmamak adına' geri çekildiğinin iddia edilmesi açık bir çarpıtmadır. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından davalara dair verdiği bilgilerin bir kısmı da yanlıştır" dedi
'KILIÇDAROĞLU'NUN HAKLI BULUNMUŞ GİBİ LANSE EDİLMESİ ÇARPITMADIR'
Bugüne kadar Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 51 dava bulunduğunu kaydeden Aydın, 37'sinin Erdoğan'ın feragati nedeniyle sonuçlanmış olduğu, 8 tanesinin davanın esasına girilerek Erdoğan'ın haklı bulunduğu, 6'sının ise esasa girilerek reddedildiğini söyledi. Aydın, "Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sağın Cumhurbaşkanımızın aleyhine açılmış var kesinleşmiş 8 dava bulunmaktadır. Bu davaların 3 tanesi Kılıçdaroğlu'nun feragati nedeniyle sonuçlanmış, 5 tanesinin de davanın esasına girilerek sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş, bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir.
Görüldüğü gibi Kılıçdaroğlu'nun davacı olduğu ve davanın esasına girilerek haklı bulunduğu ve kesinleşen tek bir davası bile bulunamamaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında geçen ve lehine sonuçlandığını iddia ettiği 18 davanın bir kısmının sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanan dosyalardan olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle satın Kılıçdaroğlu'nun lehime dediği sonuçların bir kısmı münhasıran 'Cumhurbaşkanımızın feragat iradesine' dayanmaktadır. Dolayısıyla bu kararların, davanın esasına girilerek Kemal Kılıçdaroğlı haklı bulunmuş gibi kamuoyuna lanse edilmesi, mahkeme kararlarının çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır" şeklinde konuştu.