Son dakika: Kılıçdaroğlu’nun yalan ifadelerine Başkan Erdoğan’ın avukatından açıklama geldi

'KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ BİLGİLER YANLIŞTIR'

Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra 29 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada 'şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı hakareti yapanları bir kereye mahsus affediyorum ve geri çekiyorum' demiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri gözeterek birlik beraberliğimizin tahkim edilmesi, siyasi hayatımızda asgari nezaketin tesis edilmesi ümidi işe ortaya koyduğu bir irade üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalar da olmak üzere açtığı davalarından feragat etmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu tavrı, başta davaların muhatapları olmak üzere herkes tarafından takdir edilmiş ve memnuniyetle karşılanmıştır. Hal böyle ilken yaklaşık 5 yıl sonra bu davaların 'dünyaya daha fazla rezil olmamak adına' geri çekildiğinin iddia edilmesi açık bir çarpıtmadır. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından davalara dair verdiği bilgilerin bir kısmı da yanlıştır" dedi