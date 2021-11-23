İşte Bolu Belediyesi’nin ırkçı kararına evet diyenlerin listesi

Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2'ci oturumu Bolu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi. Bolu Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi.