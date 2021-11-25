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Giriş Tarihi: 25.11.2021 14:17

Genco Erkal’ın Cumhurbaşkanı'na hakaret davası başladı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Genco Erkal’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret davası başladı

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada savunmasını yapan Erkal, Twitter paylaşımlarında hakaret unsuru olmadığını savundu.

Twitter paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret" ile suçlanan Genco Erkal, İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İstanbul Adliyesine gelen TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve piyanist Fazıl Say da Erkal'a destek oldu.

SAVUNMASI

Twitter paylaşımlarında hakaret unsuru olmadığını savunan ünlü tiyatrocu, iktidarı eleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman özeleştiri yaptığını ifade etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre "Cumhurbaşkanına hakaret" diye bir suç olmaması gerektiğini öne süren Erkal, "Takdir mahkemenindir" diyerek, iki sayfalık yazılı savunma metni verdi.

İSTENEN CEZA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Genco Erkal, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Genco Erkal’ın Cumhurbaşkanı'na hakaret davası başladı
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