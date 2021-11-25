İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı birleşimi İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, gerginlik yaşandı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen Osmanlı Arşiv Külliyesi'nin Kağıthane ilçesi, Talatpaşa Mahallesinde bulunan binasının bir kısmının tekrar Osmanlı Arşiv Külliyesi'ne tahsisi gündeme geldi.

İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili Kaynar'dan İmamoğlu'na tepki: Yılda bir defa buraya gelip şov yapmaya çalışmayın

Gündem teklifi için söz alan İBB AK Parti Meclis Üyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin, Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 2 yıldır süren kullanımı nedeniyle 16 milyon lira ecrimisil talep ettiğini aktardı.

"ŞOV YAPMAYA ÇALIŞMAYIN, BURASI MECLİS"

Kaynar, "Osmanlı yadigarı arşivler, işgalci pozisyonuna sokulmuş rencide edilmiştir. Bu bir utanç tablosudur" dedi. İmamoğlu'nun toplantıdaki tutumuna da tepki gösteren Kaynar, "Yılda bir defa buraya gelip burada şov yapmaya çalışmayın, burası meclis" ifadelerine yer verdi. İmamoğlu ise daha sonra Kaynar'ın mikrofonunu kapattırdı.

GÖKSU'DAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ: MECLİSİN EN BÜYÜK GRUBUNU GEREKSİZLİKLE İTHAM ETTİNİZ

Öte yandan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Meclisin en büyük grubu gereksizlikle itham ettiniz. Grup sözcümüz söz istedi vermediniz. Şimdi sessizce dinleyeceğiz sonra gereken yanıtı vereceğiz" dedi.