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Giriş Tarihi: 25.11.2021 10:49 Son Güncelleme: 25.11.2021 10:56

MİT 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi! Aralarında sözde sorumlu da var

MİT 6 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi! Aralarında sözde sorumlu da var

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.

MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi. Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.

Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

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MİT 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi! Aralarında sözde sorumlu da var
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