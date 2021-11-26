“Üretimde rekor kırıldı! Dışarıya bile satıyoruz” Şekerin arkasından da stokçular çıktı





PANDEMİYE RAĞMEN ARTIŞ YAŞANDI

2015'de 16 milyon ton olan şeker pancarı üretimi, 2016'da 19 milyon 593,2017'de 21 milyon 149, 2018'de 17 milyon 436, 2019'da 18 milyon, 2020'de 23 milyon 23 milyon olarak kayıtlara geçti. Üretilen şekerde ise 2015 yılında 1 milyon 976 bin ton, 2016'da 2 milyon 559 bin, 2017'de 2 milyon 770 bin, 2018'de 2 milyon 773 bin, 2019'da 2 milyon 536 bin, 2020'de ise 3 milyon 69 bin ton şeker üretimi gerçekleşti.