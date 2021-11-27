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Giriş Tarihi: 27.11.2021 18:07 Son Güncelleme: 27.11.2021 18:22

Bakan Koca'dan Akşener'e yanıt! 'Üzerine siyaset yaptığınız konu' diyerek izah etti...

Bakan Koca’dan Akşener’e yanıt! ’Üzerine siyaset yaptığınız konu’ diyerek izah etti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Avrupa'da yaşayan Kovid-19 hastalarının Türkiye'de tedavi olmasına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

AVRUPA'DA YAŞAYAN 5 MİLYON İNSANIMIZ:

"Sn. Meral Akşener, Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."

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Bakan Koca'dan Akşener'e yanıt! 'Üzerine siyaset yaptığınız konu' diyerek izah etti...
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