Bakan Koca’dan Akşener’e yanıt! ’Üzerine siyaset yaptığınız konu’ diyerek izah etti...

Bakan Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

AVRUPA'DA YAŞAYAN 5 MİLYON İNSANIMIZ:

"Sn. Meral Akşener, Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."