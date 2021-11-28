Avukatı dosyaları çaldı şüpheliler firar etti





SIZDIRILAN BİLGİLERLE FİRAR ETTİLER

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda Şeker'in başında olduğu şebekenin rüşvet karşılığında örgüt üyelerinin soruşturma bilgilerini nasıl sızdırdıkları, tape kayıtları, yazışmalar, itiraf içeren sanık beyanları ile teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller ayrıntılarıyla yer aldı. Bu yazışma ve tape kayıtlarına göre, sanık Adnan Şeker'in sızdırdığı UYAP kayıtlarıyla hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenen FETÖ'cüler yurt dışına firar etti.