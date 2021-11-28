Son dakika: Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak

İki lider tören sonrasında bir araya geldi. Baş başa görüşmede ikili ilişkiler tüm yönleri ile değerlendirildi.

8 ANLAŞMA İMZALANDI

Farklı alanlarda 8 anlaşma ve ortak bildiri imzalandı

Türkiye ile Türkmenistan arasında, sağlık, ticaret, tarım ve medya alanlarında 8 anlaşma ve ortak bildiriye imza atıldı.