Şehide vefa!

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Düzköy'den olan Hasan Ergin, askerliğini Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yapıyordu. Mayına basarak şehit düştü. Kayıtlara göre; cenazesi dönemin şartlarına uygun olarak aile rızası ve askeri törenle Birecik'te toprağa verildi.

MUSTAFA ERGİN (SAG ARKA) KUZENİ ŞEHİT HASAN ERGİN (SOL)

Şehadet haberini, Erzurum 51. Piyade Tümeni'nde askerlik yaparken radyoda dinleyen Mustafa Ergin ise kuzenini hiç unutmadı. Çocukları Bahar ve Mustafa Ergin çiftinin desteğiyle İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çeşitli başvuruları oldu.

MUSTAFA ERGİN - BAHAR ERGİN

Sonuçta da şehidin adı yaşatılsın ve dualarla anılsın diye Düzköy'de şehit mezarı yapıldı. Şehidin, annesi Fatma ve babası Hasan Ergin'in mezarlarının arasında yapılan kabrine, Birecik'teki mezarından toprak getirildi. Çiçekler ekildi. Şehit Ergin yarın Düzköy'de mezarı başında dualarla anılacak.

KUZENİNİ HİÇ UNUTMADI

Şehit mezarı nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Mustafa Ergi "O Şanlıurfa'da askerken ben de Erzurum'da 306'ncı topçu taburunda askerdim. Beni son aradığında terhisine 53 gün kaldığını söyledi.

Askerliği bitince Erzurum'a beni görmeye gelecek, sonra da Bartın'a gidecekti ama olmadı. Şehadet haberini askerde nöbet yazarken radyoda duydum. 53 gün sonra gelecekti, 53 yıl oldu" dedi.