Giriş Tarihi: 3.12.2021

Emine Erdoğan, Afrika ziyaretlerini anlattı: İnsanıyet bir devletin ruhudur SABAH

Erdoğan: İnsanlığı bir aile gibi görmezseniz, adaletli olamazsnı ız. Geleceğin insanları, insaniyetin bir devletin ruhu olabileceğini yaptıklarımızla görecekler