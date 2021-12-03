Emine Erdoğan, Afrika ziyaretlerini anlattı: İnsanıyet bir devletin ruhudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Afrika
ziyaretleri kapsamında gördüklerini, yaşadıklarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" isimli kitabını ve seyahatleri sırasında yaşadığı duyguları Kriter Dergisi
'ne anlattı. SABAH
yazarı Prof. Dr. Burhanettin Duran
'a konuşan Erdoğan kitabıyla ilgili, "Uzun yıllara dayanan bu yolculuklardan sonra yazdıklarım, insanlık hallerine dair birçok şahitliğimin toplamıdır. Gördüklerimi ve bende yarattığı etkiyi yazmamın arka planında da uluslararası toplumu uyandırmak ve herkesin vicdanına bir davet göndermek isteği var. Unutmadan ifade etmek isterim: Bu kitabın tüm geliri, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi
'ne bağışlanacak. O kanalla Afrikalı kadınlara ulaşacak" dedi. Erdoğan röportajda özetle şöyle dedi:
BİZİM MUTLULUĞUMUZ: Türkiye
'nin aktif, çok boyutlu, girişimci ve insani bir dış politikası var. Bunun elbette yüz güldüren yansımaları oluyor. Kıtanın barış ve istikrarının sağlanmasına katkı vermek, ayrıca ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmak ana hedefimiz. Çünkü Afrika coğrafyasının başarı ve mutluluğunu kendi başarımız ve mutluluğumuz olarak görüyoruz. Tarih bir yanda sömürenleri, diğer yanda ise imar ve ihya edenleri görüyor. Geleceğin insanları, insanların ve devletlerin önünde ne tip seçenekler olduğunu; insaniyetin bir devletin ruhu olabileceğini bugün yaptıklarımızla görecekler.
İÇİMDE SİZİ OLARAK KALDI:
Acının bu kadar yoğunlaştığı başka bir yer bilmiyorum. Zulmün kendine ait bir tarihi varsa, ben o tarihin bu kıtada yazıldığını düşünüyorum. Çaresizlik dediğimiz şey, sanki Afrika'nın iklimiydi. Bu görüntüleri bir dergide ya da haberlerde görmek bile çok sarsıcıyken; açlığı, kıtlığı, yokluğu, ölmek üzere olan çocukları gidip yerinde görmek insanı baştan aşağı değiştiriyor. Afrika'daki yetim çocuk nüfusu kalbimin en derin yaralarından biridir. Ziyaret ettiğim yetimhanelerde tanıştığım birbirinden güzel çocukların mücadelesi içimde büyük bir sızı olarak yer aldı.
İNSANLIĞI AİLE GİBİ GÖRMEK:
Ne mutlu bize ki, Anadolu
'nun büyük bir irfanı var. O nedenle, Türkiye dünyaya çok daha farklı bir medeniyet penceresinden bakıyor. Dış politikamız tüm insanlığı kucaklıyor. İnsanlığı bir aile gibi görmezseniz, adaletli olamazsınız. Afrika'ya gittiğinizde, orada ecdadımızın ayak izlerini görüyorsunuz. Gittikleri her yeri ihya ettikleri gibi, Anadolu'nun hoşgörü kültürünü yaşatmışlar. Bunun bir sonucu olarak, Afrika insanında Türklere karşı büyük bir sevgi var. SABAH