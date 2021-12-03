Haberler Gündem Haberleri İYİ Partili ilçe başkanı hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti
Giriş Tarihi: 3.12.2021 19:51 Son Güncelleme: 3.12.2021 20:01

İYİ Partili ilçe başkanı hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti

İYİ Partili ilçe başkanı hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, annesiyle birlikte geldiği Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde olay çıkardı. Sağlık çalışanına sesini yükselten ve tehditler savuran Ofluoğlu, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu." dedi.

İstanbul Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte gelen İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, bilinmeyen bir nedenle olay çıkardı.

"KİMİNLE OYNADIĞININ FARKINDA MISIN?" TEHDİDİ

Hasan Ofluoğlu'nu çevredekiler sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanına sesini yükselten ve tehditler savuran Ofluoğlu, bir süre sonra hastaneden ayrıldı.

İYİ Partili ilçe başkanı hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti

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İYİ Partili ilçe başkanı hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti
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