İstanbul Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte gelen İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, bilinmeyen bir nedenle olay çıkardı.
"KİMİNLE OYNADIĞININ FARKINDA MISIN?" TEHDİDİ
Hasan Ofluoğlu'nu çevredekiler sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu." ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanına sesini yükselten ve tehditler savuran Ofluoğlu, bir süre sonra hastaneden ayrıldı.
İYİ Partili ilçe başkanı hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti