Mansur Yavaş’ın sendika baskısı sürüyor

Fatin Ünal şöyle devam etti: "2019 Yerel Seçimleri'nden bugüne, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 25 bin işçimiz Hak-İş bünyesindeki sendikalardan istifa ettirilerek Türk-İş bünyesine geçirilmiştir. Yaklaşık 2 bin 500 memur arkadaşımız da Memur-Sen'den istifa etmek zorunda bırakılmıştır. Sendika değiştirme zulmünün yanında, işlerinden istifa etmek zorunda bırakılan, mobbing ile oradan oraya sürülen yüzlerce de emekçimiz var. Her fırsatta 'İşçinin, emekçinin yanındayım' diyen CHP'li belediyelerin ne kadar iki yüzlü olduğunu bu örneklerden bile rahatça anlayabilirsiniz."



HERKES KENDİ SENDİKASINI SEÇİYOR DEDİ AMA...



Mansur Yavaş'ın, 12 Nisan 2019'da tüm birimlere gönderdiği genelgede, "Çalışanlarımızın sendikalara üye olması ya da üyelikten ayrılmaları konusunda özgür iradelerini kısıtlayacak veya baskı altına alacak eylemlerde bulunduğu tespit edilenler hakkında idari, adli ve hukuki işlem başlatılacağı hususunda bilgilerinize rica ederim" ifadeleri yer almıştı. Yavaş, 1 Nisan 2021'de katıldığı TV programında ise, "Seçildiğim ay sendika genelgesi yayınladım. Kimse kimsenin sendikasına karışmayacak dedim. Özgürce herkes kendi sendikasını seçiyor" iddiasında bulunmuştu. Yavaş, 8 Ekim 2019'deki ABB Meclisi ekim toplantısı birinci oturumunda açıklamada bulunmuş, işçilere mobbing yapıldığı ve sendika değiştirmeye zorlandığı iddialarına da cevap vererek "İş başına gelir gelmez kimse kimsenin sendikasına karışmayacak diye genelge çıkartan tek belediye başkanı benim" iddiasında bulunmuştu.





"EKMEKLE OYNAYAN NAMUSSUZDUR, ALÇAKTIR"



Mansur Yavaş; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde 14 Mart 2019 tarihinde açıklamada bulunmuş ve belediye başkanı olduğunda eski çalışanları işten çıkaracağına dair iddialara ilişkin "Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır; bu kadar net" iddiasında bulunmuştu.