Son dakika: AK Partili Güldal Akşit için bağsağlığı mesajları: Mütevazı, çalışkan ve millet sevdalısıydı…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

VERASETİNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEYEN BİR İSİMDİ

Kibarlığı insanlığı görgüsü çok müstesna bir yerde bir büyüğümüz. Partimizin Kurucular kurulu üyesiydi. Gerçekten büyük bir verasetle bize yardımcı olmuştu. Bakan oldu milletvekili oldu genel başkan danışmanlığı yaptı. Pek çok görev üstlendi. Verasetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir isimdi. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlık sürecinde de hayırlı olsun dileklerini ifade etmesi benim için çok önemliydi. Dostça kardeşçe bir ortamda konuşmuştuk. Rabbim mekanını cennet etsin. Sevenlerine dostlarına başsağlığı diliyorum.

Dışarıdan ve haricen takip edebildim. Korona olduğunu biraz geç öğrendim. Dün de teşkilattan arkadaşlarımıza nasıl oluyor ne oluyor diye takip ediyorduk. Hastaneye yattıktan sonra bu süreci takip ettik. Kovid olduğu için görüşmek pek mümkün olmadı. Onun için dua ediyorduk. Yakınlarına sabırlar diliyorum.