Son dakika: AK Partili Güldal Akşit için bağsağlığı mesajları: Mütevazı, çalışkan ve millet sevdalısıydı…

AK Parti kurucu üyelerinden, Turizm Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı da yapan Güldal Akşit tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti. Akşit'in ölüm haberinin ardından AK Parti'den peş peşe taziye mesajları geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
VERASETİNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEYEN BİR İSİMDİ
Kibarlığı insanlığı görgüsü çok müstesna bir yerde bir büyüğümüz. Partimizin Kurucular kurulu üyesiydi. Gerçekten büyük bir verasetle bize yardımcı olmuştu. Bakan oldu milletvekili oldu genel başkan danışmanlığı yaptı. Pek çok görev üstlendi. Verasetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir isimdi. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlık sürecinde de hayırlı olsun dileklerini ifade etmesi benim için çok önemliydi. Dostça kardeşçe bir ortamda konuşmuştuk. Rabbim mekanını cennet etsin. Sevenlerine dostlarına başsağlığı diliyorum.
Dışarıdan ve haricen takip edebildim. Korona olduğunu biraz geç öğrendim. Dün de teşkilattan arkadaşlarımıza nasıl oluyor ne oluyor diye takip ediyorduk. Hastaneye yattıktan sonra bu süreci takip ettik. Kovid olduğu için görüşmek pek mümkün olmadı. Onun için dua ediyorduk. Yakınlarına sabırlar diliyorum.
Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir
SİYASETE EMEK VEREN BİR İSİMDİ
Acımız büyük. Güldal Hanım hem partimizin kurucu kurulu üyesiydi. AK Parti kuruldu kurulalı siyasete emek veren birisiydi. Bakanlık yaptı, Genel merkez kadın kolu başkanlığı yaptı. Ben de bir dönem çalışmıştım kendisiyle.
Başta eşi Haluk Bey olmak üzere ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diyorum.
Güldal Hanım'la koronavirüse yakalanana kadar görüşmelerimize devam ettik. Aynı binada çalıştığımız için birçok istişarelerimiz oldu. Koronavirüs sürecinde eşi ve çalışma arkadaşlarıyla irtibatımız oldu.
Tedavi sürecini de yakından ettim. Ancak entübe olduktan sonra böyle bir durumla karşılaştık. Hakk'a yolcu etmiş olacağız. Allah'tan rahmet diliyoruz.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
HİZMET ETMEYİ DERT EDİNMİŞ BİR İSİM
Güldal Akşit Hanımefendi'nin mekanı cennet olsun inşallah.
Kendisi gerçekten hizmetleri bu ülke için partimiz için davası için çok çaba sarf etmiş çok kıymetli bir insan. Çok nazik, herkesin hatırını sayan bir insan. Maalesef bu salgın çok sevdiğimiz birçok insanı aramızdan aldı.
Bu ülkenin kadınları için çok çaba sarf etmiş, iyi bir insan olarak anılacak. Kadın hakları konusunda çok önemli başarılar kat etmemize çok vesile olmuş. Partimizde hala çalışmalarına devam eden bir insandı.
Ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum.
Yoğun bakıma girme süreciyle birlikte kendisiyle bir temas kurulamadı. Doktorlarından bilgi aldık. Zor bir süreç geçirdi yoğun bakımda, ancak yan hastalıkları olduğu için maalesef onu kaybettik.
Gürdal hanım hizmet etmeyi dert edinmiş bir insandı. Gürdal hanım zarafeti ve nezaketiyle ön plana çıkmış bir insandı.
Bu vesileyle hastanelerde yoğun bakımlarda yatan tüm hastalarımıza Allah acil şifalar versin.
Ak Parti Malatya Milletvekili Öznür Çalık
ZOR GÜNLERDE YOL ARKADAŞIMIZ OLDU
Hepimizin başı sağolsun. Çok önemli bir siyasi ve devlet alanını doldurmuş bir insandı. Partimizin kurucularındandı, Malatyalı bir hemşerimizdi. Partide hangi pozisyonu alırsa alsın hep elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir insandı.
Çok zor dönemlerde yol arkadaşımız oldu, partide, genel merkezde kadın kolları başkanlığı yaparken de beraber görevler yaptık. Çok önemli bir yol ve dava arkadaşımızdı.
Allah'tan rahmet diliyorum.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
AK Parti'mizin kurucu üyesi, eski bakanlarımızdan Güldal Akşit Hanımefendi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
DAVA ARKADAŞIMIZ
Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah."
Meclis Başkanı Mustafa Şentop
Uzun yıllar birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza önemli katkılar sunan, önceki dönemlerde AK Parti milletvekilliği, Bakanlık görevlerinde bulunan, güzel insan Güldal Akşit'i kaybettik, üzgünüz. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
NUMAN KURTULMUŞ: ÜLKE VE MİLLET SEVDALISI
Mütevazı, çalışkan, ülke ve millet sevdalısı, kıymetli dava arkadaşımız, iyi insan Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan Rahmet, ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin
HER DAİM HAYIR DUAYLA ANACAĞIZ
Bir güzel insan hakiki hanımefendi Hakk'a yürüdü...Turizm ve Devlet Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız olarak beraber çalıştığımız, nezaketi tevazusuyla her daim hayır duayla anacağımız Güldal Akşit Hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
AK Parti'nin kurucu üyesi, önceki dönem Bakanlarımızdan Güldal Akşit'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
AK Partimizin kurucu üyesi, Bakanımız, yol ve dava arkadaşımız Güldal Akşit hanımefendinin vefatının üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağolsun.