Şehit eşinden duygu dolu sözler! "Gurur duyduk"





EŞİNİN RÜYASINA GİREN ŞEHİT, OPERASYONA KATILACAĞINI SÖYLEDİ

İHA'ya konuşan şehit eşi Secaat Çiftçi, "Eşimin şehit düştüğü Çemce ve Madur bölgesinde düzenlenen operasyona adının verilmesi beni onurlandırdı ve gururlandırdı. Eşimin o bölgede teröristleri temizlemede emeği çoktur, operasyona katılan askerlerimize başarılar diliyorum, Allah yardımcıları olsun. Bundan 2 gün önce eşimi rüyamda görmüştüm. Rüyamda bana kendisinin de operasyona katılacağını söylemişti, bugün de Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu'nun başlaması benim için çok manidar oldu. Allah askerlerimizin, komutanlarımızın yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.