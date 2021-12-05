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Giriş Tarihi: 5.12.2021 19:23 Son Güncelleme: 5.12.2021 19:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Millet Bahçesi'ne inceleme

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Millet Bahçesi’ne inceleme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na geldi. Saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan, burada yapılacak olan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

3 SAAT KALDI

Başkan Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 3 saat kaldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Millet Bahçesi'ne inceleme | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Millet Bahçesi'ne inceleme
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