Başkan Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na geldi. Saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan, burada yapılacak olan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

3 SAAT KALDI

Başkan Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 3 saat kaldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Millet Bahçesi'ne inceleme | Video