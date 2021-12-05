Video Haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Millet Bahçesi'ne inceleme | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Millet Bahçesi'ne inceleme | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Millet Bahçesi'ne inceleme | Video

05.12.2021 | 19:16

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

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