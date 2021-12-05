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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Millet Bahçesi'ne inceleme | Video 05.12.2021 | 19:16
19:40
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Son dakika! Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı öldürüldü | Video 05.12.2021 | 13:04
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Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı | Video 05.12.2021 | 12:36
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Ortodoks rahipten Papa’ya: “Papa, sen bir kafirsin” | Video 04.12.2021 | 23:09
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İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü | Video 04.12.2021 | 22:38
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Başkan Erdoğan'dan Siirt'te Sivil Toplum Buluşması'nda önemli açıklamalar 04.12.2021 | 17:35
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Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu 04.12.2021 | 16:20
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Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Dünya altüst olmuş! 04.12.2021 | 15:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.