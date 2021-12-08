Baklavacı magandaların davası sil baştan!

İSTİNAF KARARI BOZDU



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi sanıklar hakkında verilen kararı "Özellikle yol kesmediler, şahıslarına zarar vermeden ayrıldılar" diyerek bozdu. Bozma kararının ardından sanıklar hakkında yargılama yeniden başladı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 2 sanık da katılmadı. Mağdur Yunus Emre Bahçıvan'ın hazır bulunduğu duruşmada ilk olarak sanık avukatı Devrim Dinçer, bozma kararına uyulmasını talep ederek, "Karar baştan sona bozulmuştur. Hüseyin Sel yanında olan sinirli kardeşini engellemeye çalışmıştır" diyerek beraat kararı verilmesini istedi.

"KARARI HAYRETLE KARŞILIYORUM"

Mağdur Yunus Emre Bahçıvan ise bozma kararını hayretle karşıladığını ve kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Olayı bizzat ben ve eşim yaşadık. Sanıklar bağırarak, küfür ederek ve vücut dilleriyle bana zarar verebileceklerini gösterdiler. Yolda arkamdan bir anda önüme geçip direksiyonu önüme kırıp durdular. Zarar vereceklerini anladığım için kamera kaydına aldım. Bir çocuğa bile o görüntüleri izletseniz ne olacağını anlar. Eğer adalet varsa düzgün bir şekilde tecelli etmesini istiyorum" dedi. Sanık Hüseyin Sel'in kardeşini engellemeye çalıştığı iddiasını da kabul etmeyen mağdur Bahçıvan, "Eğer kardeşini engellemek istiyorsa yolumu kesmeyecek, kardeşinin inmesine izin vermeyecek, kendisi de bana saldırmayacaktı. Ben kendisinin de agresif olduğunu çok net bir şekilde gördüm" diye konuştu. İki kardeşin arabadan birlikte indiğini anlatan Bahçıvan, "Birlikte bağırmaya başladılar. Beni engellemeseler ben zaten yoluma devam edecektim. Bu nasıl vicdansız bir karardır. Ben duygusal düşünüyorum. Bu kararın vicdansızca bir olduğunu düşünüyorum" diyerek kararı eleştirdi.