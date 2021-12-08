Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’nun skandal el hareketine tepki: Akıllarda kalacak hareketi bu olacak

"KILIÇDAROĞLU BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE HEP AYNI KONUŞMAYI YAPIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun her bütçe görüşmesinde aynı konuşmayı yaptığını aktaran Dağ, "Değişmiyor. 60 dakikanın 10 dakikasını Cumhurbaşkanı niye buraya gelip bu bütçeyi sunmuyora getiriyor. 10 dakikayı, 'bu bütçede çiftçi yok, öğretmen yok esnaf yok, işçi yok'a ayırıyor. Her defasında bütçeye yönelik eleştirisi var ama bu bütçeye yönelik eleştirinin bir ötesinde nasıl olmalı hiçbir zaman cevaplamıyor. Böyle bir gündemi yok. Bu eleştiri üzerinden kendi grubuna ve kitlesine bir mesajı var." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU SANKİ BİRİLERİ TARAFINDAN BİR YERLERE HAZIRLANIYOR"

Dağ açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Kılıçdaroğlu 2002'den beri siyasette. Siyasi kariyerine baktığınız zaman Kılıçdaroğlu'nun sanki birileri tarafından bir yerlere hazırlandığını görüyorsunuz. 2009'da CHP'de İstanbul'da yaşayan belediye başkanı adayı olacak kimse yok mu? Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da bir hayatı, yaşamışlığı yok.

Ankara'da bürokrasi içinde Doğu'da Patnos'ta yaşamışlığı var bildiğim kadarıyla. Burada İstanbul adaylığı, grup başkanvekilliği… Dengir Mir Mehmet Fırat ile yaşadığı hadiseler, Melih Gökçek ile tartışma programında yaşadıkları. Bunları bir hatırlayalım. Kılıçdaroğlu helalleşmekten bahsediyor. Dengir Bey ile helalleşecek misiniz? Allah rahmet eylesin. Bizden kopup başka bir siyasi partiye geçse de bizden hiç kimse 'Uyuşturucu kaçakçısı' gibi sözler söylemedi.

"KILIÇDAROĞLU EL HAREKETİYLE HATIRLANACAK"

Sayın Kılıçdaroğlu siyasi hayatının artık sonuna geliyor. Akıllarda kalacak hareketi bu olacak. Bu olaydan sonra nasıl bir tavır takınacak. Önemli olan budur. En az milletten özür dilemeniz lazım. Milletin gördüğü şeyi Özgür Özel çevir kazı yanmasın yaptı ama kaz yandı bitti."

"KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANIMIZIN KARŞISINA ÇIKABİLECEK CESARETİNİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Dağ, Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağına yönelik de değerlendirmelerde bulundu ve "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık noktasında cumhurbaşkanımızın karşısına çıkabilecek bir cesaretinin olduğunu düşünmüyorum" dedi.