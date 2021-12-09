Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal el hareketine tepki: Akıllarda kalacak hareketi bu olacak | Video

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç adlı programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal el hareketiyle ilgili konuştu ve duruma tepki gösterdi. Dağ, " Her defasında bütçeye yönelik eleştirisi var ama bu bütçeye yönelik eleştirinin bir ötesinde nasıl olmalı hiçbir zaman cevaplamıyor. Böyle bir gündemi yok. Bu eleştiri üzerinden kendi grubuna ve kitlesine bir mesajı var. Sayın Kılıçdaroğlu siyasi hayatının artık sonuna geliyor. Akıllarda kalacak hareketi bu olacak." dedi.