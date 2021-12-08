İBB’de özel sağlık sigortası saltanatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin seçim döneminde verdiği sözleri tutmadığı Sayıştay 2020 yılı denetim raporuyla ortaya çıktı.

Sayıştay İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri İGDAŞ, İSPARK ve Kültür A.Ş'de mevzuata aykırı işlemler yaptığı tespit etti.



3 ŞİRKETTE AYKIRI SAĞLIK SİGORTASI



Sayıştay raporunda İSPARK, İGDAŞ ve Kültür A.Ş'de bazı şirket çalışanları ve aile fertleri için yapılan özel sağlık sigortası bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığına dikkat çekti. Rapor bulgusunda şu ifadelere yer verildi:



*İGDAŞ'ta görev yapan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bir kısım personel ile bunların aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe bedelleri şirket bütçesinden karşılanmıştır. 31 Ekim 2020-31 Ekim 2021 dönemini kapsayan "Grup Sağlık Sigortası Hizmeti Alım İşi" 4 milyon 200 bin 276 TL + KDV bedelle verilmiştir. İhale kapsamında bazı şirket personeli ve bunların aile fertleri olmak üzere toplamda 975 kişi için özel sağlık sigortası yaptırılmıştır.



İGDAŞ'ta çalışan genel müdür ve yardımcısı ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri için memur olmamaları kaydıyla özel sağlık sigortası yaptırılması. Bunların dışında kalan müdür, müşavir, başhekim, yönetim danışmanı, proje danışmanı, müdür yardımcısı, şef, iç denetçi, amir, doktor, avukat, uzman, iş güvenliği uzmanı ve analist unvanlı kadrolarda bulunan personel için bu uygulamadan vazgeçilmesi gerekmektedir.



*İSPARK'ta görev yapan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bir kısım personel ile bunların aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe bedelleri şirket bütçesinden karşılanmıştır. 13 Aralık 2019-13 Aralık 2020 dönemini kapsayan "Grup Sağlık Sigortası Hizmeti Alım İşi" 953 bin 817 TL + KDV bedel ile verilmiştir.



İhale kapsamında idare personeli 58 kişi, idare personel eşleri 54 kişi, idare personel çocukları 101 kişi olmak üzere toplam 213 kişi için özel sağlık sigortası yaptırılmıştır. İhale kapsamında özel sağlık sigortası yaptırılan tüm personel ile bunların aile efradının tamamı genel sağlık sigortalısıdır ve kendileri için SGK'ya genel sağlık sigorta primi ödemesinde bulunulmaktadır. Dolayısıyla bu kişiler ve aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırılması, ilgililer için mükerrer sağlık sigortası uygulaması anlamına geldiğinden, durumun Şirket kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı açısından yersiz olduğu değerlendirilmektedir.



*Kültür A.Ş'de görev yapan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, sanat yönetmeni, müdür, danışman, şef ile bunların aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe bedelleri şirket bütçesinden karşılanmıştır. Kültür A.Ş'nin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 dönemi kapsayan "2020 Yılı Özel Sağlık Sigortası Hizmet Alım İşi" 894 bin 882 TL+ KDV bedel ile gerçekleşmiştir. İhale kapsamında bazı şirket personeli ve bunların aile fertleri olmak üzere toplamda 198 kişi için özel sağlık sigortası yaptırılmıştır. İhale kapsamında özel sağlık sigortası yaptırılan tüm personel ile bunların aile efradının tamamı genel sağlık sigortalısıdır ve kendileri için SGK'ya genel sağlık sigorta primi ödemesinde bulunulmaktadır. Dolayısıyla bu kişiler ve aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırılması, ilgililer için mükerrer sağlık sigortası uygulaması anlamına geldiğinden, durumun Şirket kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı açısından yersiz olduğu değerlendirilmektedir.



Sayıştay 2020 yılı denetim raporunda ayrıca İSPAK'ın damga vergilerini zamanında ödemediği için gecikme zamlarını ödediğini de tespit etti. Sayışta raporunda sadece Şubat ve Mayıs 2020 aylarında Damga Vergisini kanunda belirlenen vadesinde ödemediği için 140 bin 466,57 TL gecikme cezasına muhatap kaldığını belirtti. Ayrıca 2020 yılında 41 milyon 351 bin 130,43 TL zarar ettiği Sayıştay raporunda görüldü.