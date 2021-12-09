Bitrota’nın şüpheli sahibi tutuklandı

3 yıl önce Kayseri'de bir şirket kuran K.A. ve H.Ö.'nün geçtiğimiz yıl 'Bitrota' isimli Kripto Para Borsası'nı devreye soktukları ve yatırım yapanlara yüksek kazanç vaadinde bulundukları iddia edilmişti. Kripto Para Borsası'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan çok sayıda vatandaş suç duyurusunda bulununca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.
BUGÜN ADLİYEYE GETİRİLDİ
Şirketin yöneticilerinden K.A., Antalya'da yakalanarak gözaltına alınmasından sonra İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli K.A., emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
BİROTA YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI
Adliyeye getirilen şüpheli K.A., savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Şüpheli adam, Hakimlik sorgusunun ardından 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Son dakika: Milyonluk 'Bitrota' kripto vurgununda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildi