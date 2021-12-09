Bitrota’nın şüpheli sahibi tutuklandı

3 yıl önce Kayseri'de bir şirket kuran K.A. ve H.Ö.'nün geçtiğimiz yıl 'Bitrota' isimli Kripto Para Borsası'nı devreye soktukları ve yatırım yapanlara yüksek kazanç vaadinde bulundukları iddia edilmişti. Kripto Para Borsası'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan çok sayıda vatandaş suç duyurusunda bulununca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.