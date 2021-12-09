Hayata Dönüş Operasyonu’nda son dakika: Eski bakan tanık olarak dinlenecek

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.



"ALİ AYDIN SANIK OLARAK YARGILANSIN"

Duruşmada kendisine söz verilen bir kısım müştekiler avukatı Güçlü Sevimli ifadesinde "Zeki Bingöl'ün adresi tespit edilsin. Bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenen ve operasyonda önemli bir görev üstlendiği belli olan emekli asker Ali Aydın bazı beyanlarda bulunmuştu. Aydın beyanlarında 'Operasyonun bir numaralı sorumlusu Bülent Ecevit, iki numara İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, üç numara Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, dört numara da Aytaç Yalman' demişti. Buradan da anlaşılacağı gibi Ali Aydın operasyonda önemli bir görev üstlenmiştir. Bu nedenle Aydın'ın tanık değil, sanık olarak yargılanmasını ve mahkemenizden bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Biz bu yargılamada dönemin İçişleri Bakanın olan Sadettin Tantan'ın ve Cezaevi Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'un tanık olarak dinlenmesini istiyoruz. Tantan'ın operasyonda imzası bulunuyor" dedi.