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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Kızı için 80 yaşında nöbete katıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kızı için 80 yaşında nöbete katıldı
Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için Diyarbakır'daki HDP binasında eylem yapan ailelerin evlat nöbeti 829'uncu gününü geride bıraktı. Diyarbakır'da 2013'te 12 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Helin için 80 yaşındaki baba Abdurrahman Bozanlı da damadı Agit Demir ile oturma eylemine dahil oldu. Hasta ve yaşlı olduğu için yürümekte güçlük çeken Bozanlı, konuşamadı. Bozanlı'nın damadı Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıl önce 12 yaşında olan Helin'in dağa kaçırıldığını, Helin'den yıllardır haber alamadıklarını söyledi. Yıllardır Helin'i aradıklarını anlatan Demir, "Hiçbir iz bulamadık. HDP'liler evlatlarımızı geri getirsin. Sonuna kadar oturma eylemine devam edeceğiz. Ne olursa olsun buradaki ailelere destek olacağız. Helin neredeysen gel, devletimize sığın" ifadelerini kullandı.
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Kızı için 80 yaşında nöbete katıldı
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