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Giriş Tarihi: 11.12.2021 17:31

Kule vincinden düşen inşaat işçisi öldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kule vincinden düşen inşaat işçisi öldü

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı devam eden binada çalışan duvar ustası 49 yaşındaki İsmail Polatcanlı, kule vincini kullanan arkadaşıyla sohbet ettikten sonra vinçten inerken düşüp hayatını kaybetti.

Vinçten düşme sonrası meydana gelen ölümlü kaza saat 10.30 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak ile Denizköşkler Caddesi'nin kesiştiği noktadaki inşaatta meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce İstanbul'a çalışmaya gelen İsmail Polatcanlı inşaatta duvar ustası olarak çalışmaya başladı.
Duvar ustası, evli ve 3 çocuk babası İsmail Polatcanlı, iddiaya göre çay molası sırasında kule vinçteki arkadaşının yanına uğradıktan sonra inmek isterken dengesini kaybederek 4'üncü kat asansör boşluğuna düştü. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen İsmail Polatcanlı, çağrılan ambulansla Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Polatcanlı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kule vincinden düşen inşaat işçisi öldü
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